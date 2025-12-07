La Russia ordina di cancellare un sito italiano perché mostra ciò che Mosca vuole nascondere

A inizio novembre diverse società ricevono un’email con un ordine di censura nei confronti del sito internet del think tank Parabellum, gestito da un cittadino italiano. A imporre l’atto, ritenendolo urgente e da attuare nell’immediato, è l’autorità russa per il controllo dei media, il Roskomnadzor, secondo cui sul sito è presente una mappa interattiva che mostra con estrema accuratezza i reali confini dello scontro in Ucraina. Un’informazione scomoda per la propaganda del Cremlino, soprattutto quando smentisce i comunicati governativi sulle presunte avanzate nel territorio invaso da Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Open.online

