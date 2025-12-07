La Russia applaude gli Stati Uniti per la strategia sull’Europa

Lettera43.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cremlino ha applaudito i cambiamenti adottati dagli Stati Uniti nell’aggiornamento della National Security Strategy, in cui l’Amministrazione Trump sostiene che in Europa ci sia « un grave rischio di cancellazione della civiltà » a causa delle attuali politiche migratorie. Gli Usa hanno inoltre messo in chiaro di non ritenere più l’Ue un alleato affidabile e in generale utile per il futuro. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha affermato che «gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti » con la visione di Mosca, aggiungendo: «Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che saremo in grado di continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

la russia applaude gli stati uniti per la strategia sull8217europa

© Lettera43.it - La Russia applaude gli Stati Uniti per la strategia sull’Europa

News recenti che potrebbero piacerti

russia applaude stati unitiGuerra Ucraina, Mosca: "Russia non più definita minaccia da Usa, è positivo". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Mosca: 'Russia non più definita minaccia da Usa, è positivo'. Scrive tg24.sky.it

russia applaude stati unitiUsa, il Cremlino: “Russia non più minaccia diretta, passo positivo di Trump” - La nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti dell’amministrazione del presidente Donald Trump segna un cambiamento significativo nei rapporti ... Segnala msn.com

russia applaude stati unitiIndia, Putin: "Passi comuni con Stati Uniti per risolvere la crisi ucraina" - Modi: «L’India non è neutrale, è dalla parte della pace» ... Lo riporta lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Applaude Stati Uniti