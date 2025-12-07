La Russia applaude gli Stati Uniti per la strategia sull’Europa

Il Cremlino ha applaudito i cambiamenti adottati dagli Stati Uniti nell’aggiornamento della National Security Strategy, in cui l’Amministrazione Trump sostiene che in Europa ci sia « un grave rischio di cancellazione della civiltà » a causa delle attuali politiche migratorie. Gli Usa hanno inoltre messo in chiaro di non ritenere più l’Ue un alleato affidabile e in generale utile per il futuro. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha affermato che «gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti » con la visione di Mosca, aggiungendo: «Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che saremo in grado di continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

