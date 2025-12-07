Da diversi anni a questa parte la Roma ha dimostrato di poter contare su un settore giovanile di alto livello, capace di regalare soddisfazioni in diverse categorie, con squadre attrezzate per competere alla conquista dei rispettivi titoli. Il salto dal calcio giovanile al professionismo e alla prima squadra è però decisamente importante e per diversi giocatori si è dimostrato essere uno step non semplice. Per questo motivo, la società giallorossa starebbe valutando il progetto di una squadra U23, che sarebbe inserita nel campionato di Serie C. Sulle orme di Juventus, Inter e Atalanta. La prima ad intraprendere questa strada è stata la Juventus – che ha saputo far crescere diversi giocatori arrivati poi in prima squadra – seguita poi anche da Inter, Atalanta e Milan. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma valuta un nuovo progetto: cresce l’ipotesi squadra U23