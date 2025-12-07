La Roma punta il Cagliari e la vetta | vietato sbagliare

Oggi, domenica 7 dicembre alle ore 15:00, la Roma scenderà in campo contro il Cagliari nel match valido per il 14° turno di Serie A. Una gara alla portata della compagine giallorossa, ma che non deve essere sottovalutata per alcun motivo. Il club sardo, infatti, è un avversario ostico e le due sconfitte collezionate nelle ultime due partite daranno una spinta in più agli uomini di Pisacane. Il club capitolino dalla parte sua, però, si gioca veramente tanto in questo scontro. La Roma, infatti, deve rimanere attaccata alle prime della classe. Al momento, grazie alla vittoria di ieri contro il Como, a detenere la vetta è l’Inter con 30 punti, in attesa dei risultati di Milan e Napoli, entrambe a 28 punti, che giocheranno rispettivamente contro Torino e Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma punta il Cagliari e la vetta: vietato sbagliare

