Cagliari -Roma termina con il risultato di 1 a 0 in favore dei sardi. Per i capitolini si tratta della seconda sconfitta di fila dopo quella contro il Napoli. Giallorossi in 10 dal 52esimo per l’espulsione di Celik. A segno l’ex Napoli Gianluca Gaetano. Alla fine, tutti i nodi vengono al pettine. Nodi che portano la firma dei Friedkin e di Massara, incapaci di allestire una squadra all’altezza delle ambizioni di Gasperini e di una città come Roma. La colpa più eclatante? Ovviamente l’assenza di un centravanti di peso, in grado di svoltare partite ostiche come quella dell’Unipol Domus. Ferguson è impalpabile e, ancora una volta, Gasp ha dovuto schierare Baldanzi falso nove. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma è semplicemente una squadra mediocre, è cominciata l’inesorabile caduta