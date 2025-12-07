La Roma è semplicemente una squadra mediocre è cominciata l’inesorabile caduta
Cagliari -Roma termina con il risultato di 1 a 0 in favore dei sardi. Per i capitolini si tratta della seconda sconfitta di fila dopo quella contro il Napoli. Giallorossi in 10 dal 52esimo per l’espulsione di Celik. A segno l’ex Napoli Gianluca Gaetano. Alla fine, tutti i nodi vengono al pettine. Nodi che portano la firma dei Friedkin e di Massara, incapaci di allestire una squadra all’altezza delle ambizioni di Gasperini e di una città come Roma. La colpa più eclatante? Ovviamente l’assenza di un centravanti di peso, in grado di svoltare partite ostiche come quella dell’Unipol Domus. Ferguson è impalpabile e, ancora una volta, Gasp ha dovuto schierare Baldanzi falso nove. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gioia Belardinelli. . Semplicemente @baustelle_official #baustelle #musica #concerti #roma #rome - facebook.com Vai su Facebook
La Roma è semplicemente una squadra mediocre, è cominciata l’inesorabile caduta - Per i capitolini si tratta della seconda sconfitta di fila ... ilnapolista.it scrive
Ryan Friedkin a Roma: segnale alla squadra e non solo - Claudio Ranieri è stato chiaro parlando delle prossime partite che disputerà la sua Roma a dicembre: «Questo è il mese della verità, comincia adesso il nostro campionato». Da corrieredellosport.it
Roma, Pellegrini: "Clima non semplice. E non aiuta aver cambiato allenatore dopo 4 partite" - 1 sul campo della Fiorentina: "Il clima nello spogliatoio non è semplice. Secondo tuttomercatoweb.com