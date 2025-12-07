La Roma cade in trasferta a Cagliari | Gaetano affonda i giallorossi nel finale
Il Cagliari supera 1-0 la Roma, nella sfida valida per il 14° turno di Serie A. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Gasperini, che in attesa degli impegni di Napoli e Milan, rischia di perdere contatto con la vetta della classifica. Primo tempo equilibrato senza grande occasioni. Grande pressione dei padroni di casa, che si perdono al momento dell'ultimo passaggio. I giallorossi attendono ma faticano a pungere. Nella ripresa la Roma resta in dieci per l'espulsione di Celik. La squadra di rossoblù, trascinati da Palestra e Folorunsho, ci provano in tutti i modi, trovando un grande Svilar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
