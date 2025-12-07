La Roma cade a Cagliari secondo ko di fila Gasperini | Errori grossolani
Un gol di Gaetano a 8' dal termine regala al Cagliari il successo sulla Roma, in dieci dal 52' per l'espulsione di Çelik (fallo da ultimo uomo su Folorunsho). I giallorossi restano quarti dietro Inter, Milan e Napoli mentre i sardi agganciano il Torino a quota 14. Il Cagliari ritrova una vittoria che in campionato mancava dal 19 settembre contro una Roma che in 10 uomini subisce la seconda sconfitta consecutiva. All'Unipol Domus finisce 1-0 grazie alla rete di Gianluca Gaetano in un secondo tempo dominato dai sardi dopo l'espulsione di Çelik a inizio ripresa. Anche in parità numerica però la squadra di Gasperini aveva mostrato più di una difficoltà sul campo degli uomini di Pisacane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
