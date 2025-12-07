La Roma cade a Cagliari secondo ko di fila Gasperini | Errori grossolani

Iltempo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gol di Gaetano a 8' dal termine regala al Cagliari il successo sulla Roma, in dieci dal 52' per l'espulsione di Çelik (fallo da ultimo uomo su Folorunsho). I giallorossi restano quarti dietro Inter, Milan e Napoli mentre i sardi agganciano il Torino a quota 14. Il Cagliari ritrova una vittoria che in campionato mancava dal 19 settembre contro una Roma che in 10 uomini subisce la seconda sconfitta consecutiva. All'Unipol Domus finisce 1-0 grazie alla rete di Gianluca Gaetano in un secondo tempo dominato dai sardi dopo l'espulsione di Çelik a inizio ripresa. Anche in parità numerica però la squadra di Gasperini aveva mostrato più di una difficoltà sul campo degli uomini di Pisacane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la roma cade a cagliari secondo ko di fila gasperini errori grossolani

© Iltempo.it - La Roma cade a Cagliari. secondo ko di fila. Gasperini: "Errori grossolani"

News recenti che potrebbero piacerti

Roma, il Torino espugna l’Olimpico: cade l’imbattibilità casalinga

Ragazzo di 24 anni cade dal secondo piano: trasferito a Roma con l’eliambulanza. L’episodio ieri a Sora

Cade la Roma Primavera, il Genoa si impone 1-0: secondo ko per Guidi

roma cade cagliari secondoCagliari-Roma 1-0, seconda sconfitta di fila per Gasperini - 0 all’Unipol Domus contro il Cagliari nel match valido per la 14esima giornata di Serie A. msn.com scrive

roma cade cagliari secondoFolorunsho e Hermoso, scambio di insulti shock durante Cagliari-Roma: scoppia la rissa in campo - Roma, match dell'Unipol Domus valido per la 14esima giornata di Serie A. Da corrieredellosport.it

La Roma cade a Cagliari 1-0. Seconda sconfitta consecutiva - Buon primo tempo per la squadra di Pisacane, poi la partita cambia a inizio ripresa quando il Var toglie un rigore a ... Riporta insideroma.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Cade Cagliari Secondo