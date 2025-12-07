La Rinascita scappa poi resiste Colpo grosso in casa di Scafati
GIVOVA SCAFATI 79 DOLE BASKET RIMINI 92 SCAFATI: Mascolo 12 (510, 03), Walker 25 (410, 48), Mollura 9 (34 da tre), Allen 6 (36), Iannuzzi 5 (12), Caroti 5 (12, 13), Chiera (02 da tre), Fresno, Pullazi 11 (13, 14), Italiano 6 (12, 12). All.: Vitucci. RIMINI: Denegri 19 (34, 37), Marini 20 (45, 37), Pollone 3 (12 da tre), Ogden 17 (15, 36), Camara 5 (13), Tomassini 16 (23, 35), Sankare (01), Leardini 2 (12), Simioni 10 (56), Della Chiesa. All.: Dell’Agnello. Arbitri: Boscolo, Gai e Bertuccioli. Parziali: 19-31, 31-57, 56-75. Note: tiri liberi Scafati 1724, Rimini 1927. Rimbalzi Scafati 38 (Italiano 8), Rimini 30 (Ogden 9). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
