La rinascita di Leo Hayter | Alla Ineos Grenadiers anni bui di cui ho ricordi offuscati

Sport.quotidiano.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 dicembre 2025 - Da grande promessa del ciclismo a 'desaparecido': le vittorie del Giro d'Italia Under-23 2022 e della Liegi-Bastogne-Liegi Under-23 2021 lo avevano condotto, nel 2023, nella Ineos Grenadiers, ma poi di Leo Hayter si sono perse le tracce fino ad agosto 2024, quando arrivò l'annuncio della fine della carriera per dei problemi mentali. In realtà, il britannico sarebbe tornato in sella già nella Chrono Des Nations 2025 prima di firmare per il 2026 con la Modern Adventure, la squadra dei fratelli Hincapie: una rinascita vera e propria a livello sportivo, ma anche un manifesto della forza di voler superare degli scogli non da poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la rinascita di leo hayter alla ineos grenadiers anni bui di cui ho ricordi offuscati

© Sport.quotidiano.net - La rinascita di Leo Hayter: "Alla Ineos Grenadiers anni bui di cui ho ricordi offuscati"

News recenti che potrebbero piacerti

rinascita leo hayter ineosLa rinascita di Leo Hayter: "Alla Ineos Grenadiers anni bui di cui ho ricordi offuscati" - Dopo lo stop di agosto 2024 per problemi mentali, il britannico riparte dalla Modern Adventure dei fratelli Hincapie: "Qui penso ancora di poter vincere molte corse" ... Da sport.quotidiano.net

rinascita leo hayter ineosLeo Hayter's rebirth: "At Ineos Grenadiers, those were dark years, and I have hazy memories of them." - After a break in August 2024 due to mental health issues, the Briton is back with the Hincapie brothers' Modern Adventure: "I still think I can win a lot of races here. Lo riporta sport.quotidiano.net

Modern Adventure, il ritorno di Leo Hayter dopo la pausa per curare la depressione: “È un diamante grezzo” - Leo Hayter è pronto per fare il suo ritorno tra i professionisti dopo essersi occupato della salute mentale. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rinascita Leo Hayter Ineos