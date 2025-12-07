La rinascita di Leo Hayter | Alla Ineos Grenadiers anni bui di cui ho ricordi offuscati

Roma, 7 dicembre 2025 - Da grande promessa del ciclismo a 'desaparecido': le vittorie del Giro d'Italia Under-23 2022 e della Liegi-Bastogne-Liegi Under-23 2021 lo avevano condotto, nel 2023, nella Ineos Grenadiers, ma poi di Leo Hayter si sono perse le tracce fino ad agosto 2024, quando arrivò l'annuncio della fine della carriera per dei problemi mentali. In realtà, il britannico sarebbe tornato in sella già nella Chrono Des Nations 2025 prima di firmare per il 2026 con la Modern Adventure, la squadra dei fratelli Hincapie: una rinascita vera e propria a livello sportivo, ma anche un manifesto della forza di voler superare degli scogli non da poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

