La ridicola difesa dei russi a X | parlano di censura UE ma è Mosca ad aver bloccato il social

A seguito della multa inflitta dall’Unione europea a X, l’area antieuropeista è corsa in aiuto di Elon Musk dando il proprio sostegno al proprietario della piattaforma. Ad alimentare la polemica sono intervenuti anche i russi Dmitry Medvedev e Kirill Dmitriev, intervenendo sempre su X per rilanciare l’attacco nei confronti dell’Unione europea. La dinamica propagandistica del Cremlino sarebbe già prevedibile, se non fosse per un dettaglio emerso grazie alle nuove funzioni della piattaforma: Dmitriev risulta connesso dalla Francia via VPN. Non è un caso isolato, in quanto è l’unico modo per un cittadino russo di accedere a una piattaforma che il Cremlino ha censurato e bloccato quasi completamente nel marzo 2022. 🔗 Leggi su Open.online