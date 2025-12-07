La Regia investe sul futuro Ingaggiato il giovane Lepri
La Reggiana continua a investire sul futuro. Il direttore sportivo Fracchiolla nelle scorse ore ha infatti chiuso l'operazione che porterà in granata Tomas Lepri, difensore classe 2003 svincolatosi dal Rimini dopo il fallimento. Il giocatore ha firmato un contratto fino al giugno del 2028 ed è quindi a tutti gli effetti un nuovo patrimonio del club del patron Amadei e del presidente Salerno. Piede destro, ottima struttura fisica (193 cm), Lepri si è messo in mostra con la casacca dei romagnoli ed aveva tanti estimatori in Serie C e qualcuno anche in Serie B, ma la Reggiana ha anticipato un po' tutti, dandogli rassicurazioni economiche, ma soprattutto tecniche e di prospettiva.
