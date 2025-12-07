La rassegna Antichi Organi si chiude con un concerto di Giuseppina Bridelli
La 38esima edizione della rassegna "Antichi Organi. Un Patrimonio da salvare" si chiude lunedì 8 dicembre nella Basilica di Sant’Antonino di Piacenza con un grande concerto fuori programma intitolato "Haec est Regina Virginum". Protagonista dell’evento è Giuseppina Bridelli, mezzosoprano di fama. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
