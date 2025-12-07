La rabbia di Vanoli Adesso basta alibi Voglio degli uomini
Due ore dopo il fischio finale ecco Paolo Vanoli in conferenza stampa, reduce dal confronto fiume con la sua squadra. "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. Non servono giocatori, servono gli uomini. Lo dobbiamo diventare, questa partita è stata l’emblema, si è toccato il fondo. Basta alibi, ci vuole coraggio. Non c’entra il modulo, bisogna giocare l’uno per l’altro e questo non lo vedo". Vanoli va avanti a ruota libera, come un fiume in piena. "Bisogna crescere in fretta, non c’è niente da fare. I veterani oggi devono aiutare i giovani. Il tempo degli alibi e della paura è finito. Se ho accettato questa sfida è perché penso di farcela. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
