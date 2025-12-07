La promessa in prima serata scopri quando si trasmette

la soap iberica la promessa approda in prima serata: le date e le anticipazioni. La produzione della soap spagnola La Promessa si prepara a un importante cambio di collocazione oraria, passando dalla fascia del daytime a quella del prime time su Rete 4. Questo trasferimento rappresenta una svolta significativa nelle trame della serie, che negli ultimi mesi ha conquistato un vasto pubblico italiano. quando andrà in onda in prima serata. Previste per sabato 20 dicembre 2025 le nuove puntate serali di La Promessa. Il primo episodio della fascia notturna sarà quello che segnerà un punto di svolta nella narrazione e cambierà le dinamiche all’interno della famiglia De Lujan, protagonista della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La promessa in prima serata scopri quando si trasmette

