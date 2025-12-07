La Promessa anticipazioni dall’8 al 14 dicembre 2025 | il ritorno di Adriano

© US Mediaset Un ritorno chiave caratterizza le prossime puntate de La Promessa, in onda nei prossimi giorni in attesa del prime time chiave in onda il 20 dicembre. Dopo alcuni mesi di assenza, torna ad affacciarsi nelle vicende della soap il giovane Adriano Garcia, padre dei gemelli che Catalina de Lujan aspetta. Le prime persone che l’uomo incontra sono Maria e Padre Samuel, ma il suo primo pensiero è rivolto proprio alla ragazza, che però preferisce non incontrare, anche poiché ignaro del fatto che sia in dolce attesa. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dall’8 al 14 dicembre 2025: il ritorno di Adriano

