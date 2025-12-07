Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Jana trova finalmente il coraggio di rivelare la sua identità a Cruz e di accusarla della morte di Dolores e Tomás. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Samuel e María portano il vaso al conte di Monteverde, ma lui non crede alla loro versione e li scambia per ladri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 8 dicembre: Jana non si nasconde più e svela la sua identità a Cruz