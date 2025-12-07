La Prima Popolare fuori dal Teatro alla Scala

Davanti a Palazzo Marino va in scena la tradizionale "Prima popolare" organizzata dal Cantiere. Secondo il centro sociale l'inaugurazione della stagione lirica è "il riflesso sgradevole delle politiche milanesi" e "segna una spaccatura" tra "la città dei potenti" che si ritrova all'interno del teatro e quella che è "fuori a ricordare che esiste e che ogni giorno si sente più povera ed emarginata" (video AnsaSalmoirago). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La "Prima Popolare" fuori dal Teatro alla Scala

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al via il 53° Settembre al Borgo: jazz, teatro e musica popolare per la prima serata del festival

"Prima festa d'autunno in piazza Iqbal Masih": spettacolo per bambini e musica popolare

una nuova proposta di legge di iniziativa popolare per l’uguaglianza genitoriale: il presidente del mcf e ambasciatore davide vinciprova in prima linea

7 DICEMBRE H16 "LA PRIMA POPOLARE" Inchieste sulla speculazione edilizia, il carovita, i salari da fame, la crisi abitativa e la complicità con un genocidio coperti da smoking ed abiti da gala. Come ogni anno l'élite milanese, sindaco Sala in testa, celebra l - facebook.com Vai su Facebook

La "Prima Popolare" fuori dal Teatro alla Scala - Secondo il centro sociale l'inaugurazione della stagione lirica è "il riflesso sgradevole delle ... ilgiorno.it scrive

Prima della Scala 2025, le proteste: gli orchestrali suonano al presidio insieme a sindacati, pro Pal e centri sociali - Secondo il centro sociale l'inaugurazione della stagione lirica è "il riflesso sgradevole delle politiche milanesi" e ... Da ilgiorno.it

Teatro della Toscana e Maggio si alleano per un nuovo format - Un''alleanza' tra il Teatro della Toscana e il Teatro del Maggio di Firenze, unendo prosa, musica e scrittura per un format completamente nuovo. Riporta ansa.it