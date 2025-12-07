La Prima della Scala di Milano in chiaro su Rai1 | quando in tv e conduttori

A inaugurare la prima della Scala di Milano 2025 è “ Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ” di Dmítrij Šostakóvi?. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in chiaro in tv. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi sono i conduttori. Prima della Scala di Milano: dove vederla in tv e conduttori. Tutto pronto per la Prima della Scala di Milano con “ Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ” di Dmítrij Šostakóvi?. L’opera, divisa in 4 atti e 9 scene, fu dedicata dal compositore russo alla moglie ma fu censurata. A distanza di anni, sarà possibile vederla in diretta e in chiaro domenica 7 dicembre 2025 a partire dalle ore 17. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

