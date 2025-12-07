La Prima alla Scala | via con l' Inno applausi a Segre Fontana | Governo assente? Ce ne faremo una ragione
E’ stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala, che quest’anno apre la stagione lirica con "Una lady Macbeth nel distretto di Mcensk" diretta da Riccardo Chailly, al suo dodicesimo e ultimo 7 dicembre come direttore musicale del teatro. Il maestro, applaudito al suo ingresso, ha diretto l’inno di Mameli con tutto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
