La pole di Re Max la pressione su Norris le strategie McLaren | dove si decide il Mondiale

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lando per il Mondiale basterà salire sul podio: saranno decisivi la strategia di squadra e il ruolo di Piastri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pole re max pressioneF1 | Max si esalta con la pressione massima, Norris è nella situazione ideale - La pole di Verstappen mette l'olandese nel ruolo di favorito nel GP di Abu Dhabi, ma Lando si trova nella condizione ideale di controllare la corsa dal posto d'onore, avendo alle spalle il compagno di ... Da msn.com

