Perversa, feroce assassina o una donna travolta da una passione? Chissà come reagiranno questa sera le signore della Scala assistendo alla prima di “Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk” di Šostakovi? tratto dall’omonimo racconto di Leskov. Julia Pikalova, poetessa e pianista, nata a San Pietroburgo, cresciuta a Mosca, vissuta a Copenaghen, da tempo trasferita sul lago di Como, spiega senso e prospettiva storica dell’opera. Julia Pikalova, chi è Lady Macbeth? "Il racconto di Leskov rappresenta una delle pagine più sconvolgenti della letteratura russa; denuncia il "regno oscuro" dei ricchi, stimati mercanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La poetessa Pikalova: "Pagina sconvolgente. E la storia che ritorna"