La più giovane di sempre a piedi al Polo Sud | Buttate la pasta sono arrivata

Ilgiornale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel silenzio sconfinato dell’Antartide, dove il vento scolpisce il paesaggio e l’orizzonte si perde in un bianco assoluto, la giovane norvegese Karen Kyllesø ha compiuto, tra il novembre 2024 e il gennaio 2025, un’impresa che appartiene alla grande tradizione dell’esplorazione polare. A ventun anni, con un corpo minuto di appena quarantotto chili, ha trascinato una slitta che ne pesava più del doppio lungo oltre millecento chilometri di ghiaccio e solitudine. Cinquantaquattro giorni di marcia in un ambiente che non concede tregua: temperature fino a quaranta gradi sotto zero, sastrugi che spezzano il ritmo, un vento che spesso sembrava volerla rispedire al mittente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la pi249 giovane di sempre a piedi al polo sud buttate la pasta sono arrivata

© Ilgiornale.it - La più giovane di sempre a piedi al Polo Sud: "Buttate la pasta, sono arrivata"

Approfondisci con queste news

pi249 giovane piedi poloLa più giovane di sempre a piedi al Polo Sud: "Buttate la pasta, sono arrivata" - ha compiuto una pazzesca traversata in solitaria, stabilendo un nuovo record mondiale ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Giovane Piedi Polo