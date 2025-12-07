La Pistoiese torna al successo in campionato | 1-0 al Tropical Coriano
Coriano (Rimini), 7 dicembre 2025 – Dopo due gare senza i tre punti, la Pistoiese torna a vincere in Romagna: 1-0 contro la penultima forza della classifica, il Tropical Coriano, nella quindicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Gli uomini allenati da Andreucci, qualificatisi in settimana alle semifinali di Coppa Italia, salgono a quota 30 punti in classifica, a due lunghezze dalla capolista Lentigione. Domenica prossima giocheranno in campo neutro con il Desenzano, per la squalifica di due turni del “Marcello Melani” di Pistoia comminata dal giudice sportivo. Pistoiese che vince con il minimo sforzo, al termine di una prestazione non particolarmente brillante: ma quel che conta è la vittoria e vittoria è stata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
