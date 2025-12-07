"Possibile che a Viareggio e in Versilia non ci sia la piscina da 50 metri?". Questa domanda rimbalzava puntualmente ogni volta che il grande nuoto internazionale faceva tappa con il meeting “Mussi Lombardi Femiano”: gli atleti di mezzo mondo si ‘accontentavano’ della piscina viareggina da 25 – sbocciata nei primi anni ‘70, particolarmente fecondi per l’impiantistica sportiva, legati all’intraprendenza dell’allora giovane politico Paolo Barsacchi – che comunque riusciva a dare risposte importanti in termini cronometrici. Archivio alla mano, il comune di Viareggio è stato il primo a puntare sulla piscina, seguito a metà degli anni ‘90 da Camaiore e poi Massarosa, infine Seravezza: soltanto sussurri e sogni nel cassetto per Forte e Pietrasanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piscina olimpica resta un sogno