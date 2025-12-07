La piattaforma online di prenotazioni eDreams ha chiesto a 9.000 viaggiatori di confessare le proprie piccole ossessioni E i risultati sono molto interessanti

C ’è chi tocca ferro prima del decollo, chi non può resistere al richiamo dei supermercati locali e chi colleziona religiosamente i campioncini di shampoo dell’hotel. Se, tipicamente, il viaggio è fatto di chilometri, cartoline e piatti tradizionali, è fatto anche di piccoli gesti personali che trasformano ogni spostamento in un’esperienza costellata di rituali più o meno bizzarri. A rivelarli, un recente sondaggio condotto da eDreams, una tra principali agenzie di viaggio online europee. L’indagine ha scattato una fotografia delle abitudini di viaggio di italiani e stranieri, svelando un mondo popolato di aspetti curiosi e comportamenti singolari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

