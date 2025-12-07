la pesarese silvia sacchi intervistata da marzullo

Chiamiamola una laurea televisiva. Perché tra le tante esperienze fatte dalla giornalista pesarese Silvia Sacchi in varie emittenti e varie trasmissioni, l’intervista di Gigi Marzullo le mancava. E invece oggi c’è anche questa, nella sua carrellata di soddisfazioni professionali. Silvia, oggi autrice di “ Uno Mattina News ” nonché collaboratrice di Rai News 24, è stata protagonista dell’ultima puntata novembrina di “ Sottovoce “, la storica trasmissione di Marzullo su Rai1. Ha parlato della sua città, ma anche della sua famiglia, delle sue relazioni e delle sue passioni. Nell’intervista è stato ricostruito il suo percorso professionale, cominciato proprio dalla redazione del Carlino di Pesaro, proseguito con le esperienze di conduzione dei telegiornali per Mediaset e Sky e con la sua attuale presenza in Rai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

