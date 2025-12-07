La Pergolese fa il colpo E il Vismara va al tappeto

VISMARA 2 PERGOLESE 3 VISMARA: Melchiorri, Rastelletti, Baruffi, Morani, Palazzi, Del Pivo, Carnaroli (28’ st Garavalli), Letizi (28’ st Bertuccioli), Donati, Gaudenzi, Vagnarelli (20’ st Bonazzoli). All. Fulgini. PERGOLESE: Aluigi, Lattanzi E., Salciccia, Bartoli, Rebiscini, Luciani, Lattanzi F., Gaia, Montanari (28’ st Barattini), Russo (38’ st Perini), Loberti (17’ st Corneli). All. Bettelli. Arbitro: D’Ascanio di Ancona. Reti: 30’ pt Carnaroli, 33’ pt Montanari, 45’ pt Russo, 4’ st Donati, 12’ st Lattanzi F. Il Vismara esce sconfitto in un match ricco di reti ed emozioni, contro una Pergolese che si è dimostrata squadra quadrata, nonostante, la sua attuale posizione in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Pergolese fa il colpo. E il Vismara va al tappeto

