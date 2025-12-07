La vittoria a Bologna è una perla che certifica qualità, carattere e attitudine, ma il focus della Cremonese resta uno solo: raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile. E lo scontro diretto odierno, ore 12.30 in casa con il Lecce, può permettere ai grigiorossi di fare un altro grande passo verso l’obiettivo. "La nostra identità non deve mai cambiare. Dobbiamo conquistare un determinato numero di punti per l’obiettivo che vogliamo. Da questo punto di vista non c’è giorno della settimana in cui non pensiamo a cercare di ottenerlo nel migliore dei modi", ha evidenziato il tecnico dei lombardi, Nicola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La partita delle 12.30. Cremonese, il monito di Nicola: "Lecce abituato a queste sfide»