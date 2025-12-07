La Omag-Mt San Giovanni in Marignano torna da Busto Arsizio con una sconfitta
, L’avvio è stato brillante: nel primo set la squadra di coach Bellano ha imposto ritmo, ordine e aggressività, meritando il vantaggio grazie a un gioco pulito e coraggioso. Dal secondo parziale, però, la Uyba ha. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Volley, Omag-Mt San Giovanni in Marignano verso attesa dalla sfida con la Honda Cuneo Granda
Volley, Omag-Mt San Giovanni in Marignano verso attesa dalla sfida con la Honda Cuneo Granda
Volley serie A1, l'Omag-Mt San Giovanni in cerca di punti pesanti: sfida al cospetto de Il Bisonte Firenze
? DA DOMANI, VENERDÌ 5, ALLE ORE 12 ? AL VIA LA VENDITA BIGLIETTI! Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Omag MT San Giovanni in Marignano Ecco tutte le modalità di acquisto: Online su imocovolley.it (biglietteria) o vivaticket.co - facebook.com Vai su Facebook
Omag-Mt S. Giovanni in Marignano perde a testa alta con Volley Milano di Egonu - A Cervia il Vero Volley Milano rispetta il pronostico e si impone 3–0, ma l’Omag- Come scrive chiamamicitta.it
Consolini recupera i pezzi. Pronto l’assalto a Busto - Il presidente Manconi annuncia: "Tornano dall’infortunio Kochurina e Nardo". Come scrive ilrestodelcarlino.it
Volley A1 femminile, Omag-MT sconfitta 3-0 dal Chieri - Mt San Giovanni in Marignano deve arrendersi alla Reale Mutua Fenera Chieri, che si impone 0–3 mostrando tutto il proprio potenziale da squadra di alta classifica. Lo riporta altarimini.it