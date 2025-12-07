La nuova tratta degli schiavi Scafisti e trafficanti di uomini a caccia di clienti sui social
«Pronto, chi è?». La voce è bassa, l'inglese quello tipico dell'Asia del sud. «Devo arrivare in Italia in qualche modo», rispondiamo noi, restando coperti. «Chi sei tu? Dove hai preso il mio numero?», insiste l'uomo dall'altro capo del telefono, questa volta con un tono di voce più alto. «L'ho trovato su Facebook», gli diciamo, «nei commenti a un tuo video». «Quale video», ci chiede. Poi il silenzio. «Pronto?», incalziamo noi: la linea c'è, non è caduta, lui è ancora lì ma non parla. «Siamo in quattro. Possiamo partire dalla Libia». Ancora silenzio. Qualche secondo, e interrompe la chiamata. Proviamo a richiamare immediatamente, ma il telefono è già spento, irraggiungibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
