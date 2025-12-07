La Nuova Sondrio continua a rinforzarsi
La Nuova Sondrio continua la sua campagna di rafforzamento che, negli ultimi giorni, aveva già portato al ritorno in biancazzurro di Gonzalo Escudero e agli ingaggi del bomber Ciro De Angelis e del valtellinese Francesco Lipari, in prestito fino a fine stagione dalla Folgore Caratese.Nuovo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
