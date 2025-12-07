La Notte nel Cuore salta l’appuntamento di stasera | quando torna la soap turca

Brutte notizie per i fan de La notte nel cuore che questa domenica speravano di accomodarsi sul divano per una nuova puntata in prima serata su Canale 5. Oggi, domenica 7 dicembre 2025, Mediaset ha scelto di sospendere eccezionalmente la messa in onda della soap opera turca, ormai vicinissima al gran finale, per fare spazio al ritorno di uno dei quiz show più amati dal pubblico. Una scelta di palinsesto che spiazza i telespettatori, ma che non mette in discussione il destino della serie tv. La serie, che non ha avuto una programmazione quotidiana ma solo appuntamenti in prima serata, ha conquistato milioni di telespettatori con le tormentate vicende di Nuh e Melek. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it