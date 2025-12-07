La notte nel cuore non va in onda stasera 7 dicembre | i motivi e quando tornerà su Canale 5?

Sarà una domenica amara per i tantissimi fans della soap turca La notte nel cuore che non troveranno stasera ad attenderli i loro beniamini. La serie tv stasera non verrà trasmessa, e scopri i motivi e quando tornerà in TV. Sospesa la notte nel cuore, addio alle puntate domenicali. Dopo averci tenuto compagnia per molte domeniche, La notte nel cuore stasera non andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. I vertici di Cologno Monzese hanno infatti optato per una nuova collocazione della serie tv turca. Ma cosa vedremo stasera al suo posto? A partire dalle 20:35, subito dopo il Tg 5, prenderà il via il programma di Gerry Scotti “ La ruota della fortuna ” e alle 21:30 il timone passerà a un altro gioco a quiz, sempre capitanato da Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La notte nel cuore non va in onda stasera, 7 dicembre: i motivi e quando tornerà su Canale 5?

