La Notte nel Cuore le feste fanno slittare il finale? Quando andrà in onda l’ultima puntata

Quando va in onda La notte nel cuore? La soap opera turca si avvia al gran finale e, con le feste all’orizzonte, ecco quando sarà trasmessa l’ultima puntata. La notte nel cuore si avvia verso il gran finale. La soap opera turca, campione di ascolti, si congederà dal pubblico di canale 5 entro la fine del 2025. Nonostante il ritorno, in prima serata di Chi vuol essere milionario?, in onda la domenica sera, gli appuntamenti con La notte nel cuore continuano. (Fonte Mediaset Infinity) La soap, infatti, si avvia verso il gran finale e la prossima settimana andrà in onda sia martedì 9 che mercoledì 10 dicembre accompagnando il pubblico verso il gran finale che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La Notte nel Cuore, le feste fanno slittare il finale? Quando andrà in onda l’ultima puntata

