La notta dell' Immacolata a Vietri sul Mare tra musica sapori e i tradizionali falò
Tutto pronto per la "Notte dell'Immacolata", organizzata dal comune di Vietri sul Mare, in collaborazione con la Proloco e l'associazione Ristoratori Vietresi. A partire dalle ore 11 di oggi, 7 dicembre, a Marina il gruppo musicale "Symphonia Costa d'Amalfi" allieterà i passanti.
A Vietri sul Mare ritorna la magia della Notte dell'Immacolata: spettacoli, degustazioni e il suggestivo rito del falò - Ritorna la magia della "Notte dell'Immacolata", organizzata dal comune di Vietri sul Mare, in collaborazione con la Proloco e l'associazione Ristoratori Vietresi. Segnala ilvescovado.it