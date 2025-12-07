La notta dell' Immacolata a Vietri sul Mare tra musica sapori e i tradizionali falò

Tutto pronto per la "Notte dell'Immacolata", organizzata dal comune di Vietri sul Mare, in collaborazione con la Proloco e l'associazione Ristoratori Vietresi. A partire dalle ore 11 di oggi, 7 dicembre, a Marina il gruppo musicale “Symphonia Costa d'Amalfi” allieterà i passanti. Poi, a partire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

