La National Security Strategy e il distacco Usa un’opportunità che l’Europa non può farsi scappare

Donald Trump come Federico Barbarossa, l’Europa come i comuni italiani che conquistarono autonomia dal Sacro Romano Impero, emancipandosi con la battaglia di Legnano (1176) dal controllo del centro monarchico tedesco. Un leader accorto dell’Unione Europea che conoscesse la storia e volesse leggervi rimandi ai giorni nostri farebbe questo parallelismo riguardo la National Security Strategy del presidente americano, che come ha ben ricordato Roberto Vivaldelli abbandona l’ Europa al suo destino. Ma può essere letta in senso proattivo come la chiamata a una rottura del vincolo informale di vassallaggio che l’Europa ha nei confronti dell’impero di oggi, l’America. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La National Security Strategy e il distacco Usa, un’opportunità che l’Europa non può farsi scappare

