La musica nella scena italiana e Forse un uomo da non perdere
Due eventi “firmati“ da Giulio D’Agnello (nella foto) nel prossimo weekend: venerdì 12 dicembre alle ore 21.30, nell’Auditorium San Romano, a ingresso libero, concerto con narrazione “La Musica nella Scena Italiana” a cura dei musicisti di Onda Acustica e di una parte del Gruppo Mediterraneo, con ospite la soprano Simona Bertini e il narratore Fabrizio Bolaffio, che è anche autore del testo. In programma le musiche tratte dalle colonne sonore e sigle televisive italiane, in particolare del periodo a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso. Il concerto è inserito nel quadro delle iniziative ViviLucca a cura del Comune di Lucca Assessorato Cultura e dello Sportello Eventi, ed è organizzato dalla Orchestra da Camera Fiorentina APS. 🔗 Leggi su Lanazione.it
