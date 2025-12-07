La morte atroce di questo uccello preistorico è un enigma | l'assurda scoperta nella gola del fossile

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una formazione geologica della Cina i ricercatori hanno trovato il fossile di un piccolo uccello del Cretaceo morto in circostanze inquietanti e misteriose. Ecco cosa è stato trovato nel suo esofago. 🔗 Leggi su Fanpage.it

