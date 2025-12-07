La mamma di Norris e quell' abbraccio al rivale | l' emozionante show di Cisca

La madre di Lando ha sorpreso tutti consolando Piastri, poi le lacrime di commozione. Il padre Adam: "Troppa tensione, ho seguito la casa da solo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La mamma di Norris e quell'abbraccio al rivale: l'emozionante show di Cisca

Argomenti simili trattati di recente

Norris, lacrime di gioia: "Abbiamo fatto la storia, ora so cosa prova Max. Grato a mamma e papà"

Lando Norris è campione del Mondo. Nella gara di oggi al Circuito di Abu Dhabi, il pilota britannico è riuscito a strappare i punti necessari per vincere il titolo, in bilico nelle ultime settimane a causa del prepotente ritorno di Max Verstappen, che ha tentato un i - facebook.com Vai su Facebook

F1, la prima volta Campione: le lacrime di Norris, l’abbraccio con mamma Cisca e il bacio con Magui - Dopo essere rimasto qualche minuto nella sua monoposto in lacrime, Lando Norris è sceso dall’auto e si è gettato tra le braccia di sua madre ... Si legge su dire.it

F1, Norris e l'abbraccio della mamma dopo la vittoria a Silverstone: "Goditela". VIDEO - Momento molto emozionante alla fine della gara vinta dal pilota McLaren a Silverstone. Segnala sport.sky.it

Norris vince a Silverstone: commovente abbraccio della mamma - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it