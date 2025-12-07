La magia delle feste Domani s’accende l’albero Babbi in moto e in bici
L’atmosfera natalizia si respira in città già da qualche giorno, ma è da domani che si entrerà davvero nel periodo delle feste. Al mattino il teatro Diego Fabbri ospiterà il consueto spettacolo per famiglie: alle 11 va in scena ‘Il Seme Magico’ in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. La produzione di Accademia PerdutaRomagna Teatri, firmata dalla compagnia Teatro Perdavvero, invita bambini e adulti a un viaggio che profuma di fiaba. Il Diego Fabbri aprirà le porte alle famiglie a partire dalle ore 10.15. Ingresso gratuito. Per informazioni: 0543.26355 – www.accademiaperduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Siamo nostalgici della magia delle feste o vittime del consumismo? - facebook.com Vai su Facebook
Aosta si prepara alla magia del periodo delle feste. gat.to/2hm89 #Natale Vai su X
La magia delle feste. Domani s’accende l’albero. Babbi in moto e in bici - Al mattino spettacolo per famiglie al Fabbri, poi al pomeriggio in piazza Saffi musica con Radio Bruno, il coro Flowing Chords e spettacolo di luci. Da ilrestodelcarlino.it