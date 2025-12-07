La magia del Natale ' made in Liguria' il video emozionale

In viaggio con Babbo Natale per scoprire la bellezza delle festività in Liguria, fatte di tradizione e convivialità: è questo il cuore del video pensato da Regione Liguria per portare il suo augurio di buone feste, presentato nella Sala Trasparenza di piazza De Ferrari.Lo spettatore è invitato ad. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

La magia del Natale in centro: giostra, ruota e bancarelle al via - Video

Il Villaggio di Natale, magia incontaminata all’oasi di Campocatino

Natale a Bressanone 2025: magia, tradizione e solidarietà nel cuore dell’Alto Adige

?LA MAGIA DEL NATALE È ARRIVATA? ANCHE QUEST'ANNO IL NOSTRO IMPEGNO PER LA COMUNITÀ, PER FAR IN MODO CHE TUTTI SENTANO IL CALORE DEL NATALE. GODETEVI AL MEGLIO QUESTO MAGICO PERIODO DELL'ANNO. - facebook.com Vai su Facebook

La musica della Fanfara della #PoliziadiStato accende la magia del Natale alla stazione Termini di Roma. Brani tradizionali e musiche natalizie in un concerto con oltre 300 studenti organizzato dalla #Poliziaferroviaria e presentato da Pino Insegno. #essercis Vai su X

La magia del Natale 'made in Liguria', il video emozionale - In viaggio con Babbo Natale per scoprire la bellezza delle festività in Liguria, fatte di tradizione e convivialità: è questo il cuore del video pensato da Regione Liguria per portare il suo augurio ... Segnala genovatoday.it

La Regione celebra le festività con un video dedicato alla magia del Natale “Made in Liguria” - Tradizioni, paesaggi e umanità di Liguria in un viaggio tra realtà e intelligenza artificiale, nel video voluto dalla Regione Liguria per augurare buone feste e presentato questo pomeriggio n ... Si legge su msn.com

Natale 2025 a Genova: il calendario completo degli eventi tra luci, tradizione e innovazione - Una città accesa di festa: dalle luminarie ai presepi, dal Porto Antico al Winter Park, tutto quello che succede a Genova durante il Natale 2025 La magia del Natale 2025 avvolge Genova con un programm ... Secondo ligurianotizie.it