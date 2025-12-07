La magia del Natale ' made in Liguria' il video emozionale

In viaggio con Babbo Natale per scoprire la bellezza delle festività in Liguria, fatte di tradizione e convivialità: è questo il cuore del video pensato da Regione Liguria per portare il suo augurio di buone feste, presentato nella Sala Trasparenza di piazza De Ferrari.Lo spettatore è invitato ad. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

