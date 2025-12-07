La magia dei presepi Tutte le Natività di Portico
Dopo due mesi d’intenso lavoro di varie decine di volontari della Pro loco e di tutto il paese, sarà inaugurata domani a Portico la 52ª rassegna di ‘Portico il paese dei presepi’. Oltre a centinaia e centinaia di Natività, che sono visitabili con ingresso libero giorno e notte, domani alle 10 si potranno visitare nel centro storico i ‘Mercatini di Natale’. Alle 12 poi apriranno anche gli stand della Pro loco per il pranzo sia da asporto sia da consumare sul posto, a base di polenta con ragù e con formaggi, strudel, bretzel e vin brulé, nonché piadina fritta a metà pomeriggio. Alle 14.30 inizierà a suonare la banda cittadina e alle 15 saranno inaugurati i Grotapresepi nella Torre Portinari: presenti l’autore Franco Gianelli, in arte Grota, di Predappio Alta, il sindaco e la presidente della Pro loco di Portico, Maurizio Monti e Lucia Santagata, cui seguirà un brindisi con i vini offerti dalla Cantina Sadivino della Trivella di Predappio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
