La madre di Sean Diddy Combs critica la docuserie Netflix sul figlio

La madre di Sean “Diddy” Combs, Janice Combs, si è opposta alle affermazioni contenute nella docuserie Netflix Sean Combs: The Reckoning, definendo la serie intenzionalmente fuorviante e offensiva. In una dichiarazione rilasciata in esclusiva a Deadline il 6 dicembre, la donna ha affermato che il programma contiene falsità circa il suo rapporto con il figlio e sulla sua educazione. «Scrivo questa dichiarazione per correggere alcune delle bugie presentate in Sean Combs: The Reckoning di Netflix», ha affermato. «Queste inesattezze riguardanti l’educazione e la vita familiare di mio figlio Sean sono intenzionalmente fatte per fuorviare gli spettatori e danneggiare ulteriormente la nostra reputazione». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La madre di Sean “Diddy” Combs critica la docuserie Netflix sul figlio

