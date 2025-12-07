la m5 si avvicina al traguardo milano aggiorna costi e progetto

Una nuova convenzione, che aggiorna quella del 2019 e fa presagire che siamo vicini alla copertura integrale dei costi per la metropolitana a Monza. Il progetto della M5 è stato ufficialmente aggiornato, con un costo complessivo che sfiora i due miliardi di euro, e un ingresso nell’agognata fase esecutiva che si fa più vicino. La Giunta di Milano ha dato il via libera alla nuova convenzione con il ministero delle Infrastrutture e la Regione Lombardia per finanziare e realizzare il prolungamento della linea lilla fino a Monza. Contestualmente è arrivata anche l’approvazione definitiva dell’opera, affidata a MM, che oggi vale 1 miliardo 884 milioni e 990mila euro: 13 chilometri di linea, 11 stazioni (7 delle quali monzesi), e un nuovo deposito nei terreni agricoli del Casignolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

