La Lucchese si ferma a Perignano | i rossoneri non vanno oltre lo 0-0

Perignano, 7 dicembre 2025 – Pareggio a reti per la Lucchese contro il Perignano, che guadagna un punto sullo Zenith Prato fermato in casa dal Viareggio. Un match quello dei rossoneri avaro di occasioni. Si fanno vedere per primi i padroni di casa al 16’ con Stringara che calcia dal limite, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. La Lucchese è pericolosa al 30’ con Caggianese, ma Rizzato para a terra in due tempi. Poco dopo è Riad che costringe il portiere di casa alla deviazione in campo. Il primo tempo termina in pratica qui senza altre occasioni e con le due squadre che vanno al riposo in perfetta parità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

