La Lazio non decolla | pari all' Olimpico con il Bologna

Termina in parità 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna, con i gol di Isaksen e Odgaard a decidere la sfida e con la squadra di Sarri rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Gila al 79'. Con questo punto la formazione di Italiano sale a 25 punti ma manca l'aggancio alla Roma al quarto posto, mentre i biancocelesti si portano a 19 punti. Prima frazione molto divertente con diverse occasioni e due reti nel finale tutte danesi, con Isaksen ad aprire le marcature per i biancocelesti e Odgaard a ristabilire la parità pochi minuti dopo. Continui ribaltamenti di fronte, tantissime occasioni, a partire dal 13' quando ci prova Tavares che arriva al tiro con il destro dopo una serpentina insidiosa ma termina a lato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Lazio non decolla: pari all'Olimpico con il Bologna

