La Lady Macbeth appassionata che scatenò la censura di Stalin
In principio fu un articolo di nera. In un angolo sperduto della Russia zarista, una donna fa fuori tutti gli uomini di casa. È il 1860, Alessandro II Romanov sta per abolire la servitù della gleba e Nikolai Leskov inventa la sua Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Autentico fake letterario che proietta l'eroina shakespeariana dal sangue blu, in un povero villaggio della ex Lituania. Ekaterina Izmailova è la giovane sposa di un vecchio proprietario terriero che s'innamora del primo bracciante assunto, di nome Sergej. Da lì a cascata i delitti, dal suocero stupratore avvelenato con una zuppa di funghi, il marito impotente ammazzato e nascosto in cantina, fino all'omicidio suicidio della protagonista in un lago ghiacciato "nero come la sua anima" in Siberia, dove - succedeva già allora -, viene deportata.
Scala, l’evento mondano dell’anno senza i vertici dello Stato: per Lady Macbeth del russo Dmitrij Šostakovi? il tutto esaurito
Prima della Scala, in scena Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Ortombina: “Promette molto bene”
La Lady Macbeth di Šostakovic : "Una bellezza che stordisce"
Il Teatro alla Scala celebra il cinquantenario della morte di Šostakovic portando sul palco "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" con la regia di Vasily Barkhatov. Il maestro Riccardo Chailly, alla sua dodicesima inaugurazione scaligera, dirige l'Orchestra
Il @teatroallascala celebra Šostakovic con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk", per la regia di Vasily Barkhatov. Il M° Chailly dirige l'Orchestra e il Coro. @RaiCultura propone la #PrimaScala in diretta su #Rai1, @RaiPlay e @Radio3tweet oggi #7dice
Prima alla Scala 2025, la guida: orari, direttore, cast, trama e curiosità sull'opera «Lady Macbeth» di Sostakovic - Esagerata, spavalda, sguaiata, irriverente, la ' Lady Macbeth ' di Šostakovic rappresenta l'esplosione dello sconfinato talento del musicista sovietico, che finì di comporla nel 1932, quando era solo ...
"La mia lady Macbeth un'assassina femminista" - La soprano del Michigan al debutto alla Scala: "Una storia tragica ma non priva di eroismo"
PRIMA DELLA SCALA 2025/ Così la "Lady Macbeth" di Šostakovic metterà in imbarazzo femministe e sinistra - La prima della Scala 2025 sarà "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Šostakovic: una donna si libera da chi la insidia facendo una strage