La Lady Macbeth appassionata che scatenò la censura di Stalin

In principio fu un articolo di nera. In un angolo sperduto della Russia zarista, una donna fa fuori tutti gli uomini di casa. È il 1860, Alessandro II Romanov sta per abolire la servitù della gleba e Nikolai Leskov inventa la sua Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Autentico fake letterario che proietta l'eroina shakespeariana dal sangue blu, in un povero villaggio della ex Lituania. Ekaterina Izmailova è la giovane sposa di un vecchio proprietario terriero che s'innamora del primo bracciante assunto, di nome Sergej. Da lì a cascata i delitti, dal suocero stupratore avvelenato con una zuppa di funghi, il marito impotente ammazzato e nascosto in cantina, fino all'omicidio suicidio della protagonista in un lago ghiacciato "nero come la sua anima" in Siberia, dove - succedeva già allora -, viene deportata.

