La Jomi Salerno torna al successo | superato Mestrino 29-18

Tempo di lettura: < 1 minuto La Jomi Salerno torna al successo contro Mestrino nell’undicesima giornata di Serie A1 femminile. Vittoria senza patemi per le ragazze di Pina Napoletano che partono fortissimo poi gestiscono con serenità il punteggio nel corso della gara. Nei primi venti minuti solo Salerno a segno col break di 13-0 delle padrone di casa che scavano un solco profondissimo. Mestrino trova la prima rete del match quasi al 20’ con il sette metri di Agustina Mamet. Il primo tempo si chiude 18-8 con Salerno che gestisce e mantiene il controllo della gara. Nel secondo tempo reagisce la squadra di Lucarini che nonostante il lungo divario prova a risalire man mano la china portandosi sul 24-16 al 48’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

