La giovane casara che produce mozzarelle di bufala con olio extra vergine

L’unione tra il latte di bufala e l’extravergine di Marsicani dà vita a un nuovo prodotto nel nome di una cultura agricola antica e attuale allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Approfondisci con queste news

La giovane casara che produce mozzarelle di bufala con olio extra vergine - L’unione tra il latte di bufala e l’extravergine di Marsicani dà vita a un nuovo prodotto nel nome di una cultura agricola antica e attuale allo stesso tempo ... Come scrive msn.com

Professione casara a 86 anni: “La mozzarella di bufala Dop è il mio toccasana” - Graciela Zar è nata nella Pampa argentina e vive a Roma da 61 anni. Lo riporta repubblica.it