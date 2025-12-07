La giovane casara che produce mozzarelle di bufala con olio extra vergine
L’unione tra il latte di bufala e l’extravergine di Marsicani dà vita a un nuovo prodotto nel nome di una cultura agricola antica e attuale allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Approfondisci con queste news
La giovane casara che produce mozzarelle di bufala con olio extra vergine - L’unione tra il latte di bufala e l’extravergine di Marsicani dà vita a un nuovo prodotto nel nome di una cultura agricola antica e attuale allo stesso tempo ... Come scrive msn.com
Professione casara a 86 anni: “La mozzarella di bufala Dop è il mio toccasana” - Graciela Zar è nata nella Pampa argentina e vive a Roma da 61 anni. Lo riporta repubblica.it