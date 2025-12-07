La giornata speciale di Luciano | cittadino onorario di Napoli scugnizzo ufficiale

Nel suo editoriale, Xavier Jacobelli sottolinea sulle colonne di Tuttosport come il calcio ami intrecciare coincidenze incredibili, quasi teatrali. E il ritorno di Luciano Spalletti al Maradona, proprio oggi, 7 dicembre, ne è la dimostrazione più limpida. Esattamente due anni fa, ricorda Jacobelli su Tuttosport, il Consiglio comunale di Napoli attribuiva all'allenatore la cittadinanza onoraria, celebrandolo nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino dopo la conquista del terzo scudetto, il primo dopo trentatré anni.

